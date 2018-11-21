Cengiz Baykal’ı Kaybettik

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Cengiz Baykal, 20 Kasım 2018 Salı günü hayatını kaybetti. İffet, Tutkular, Ölümsüz Aşk, Küçük Hanımefendi gibi TV dizilerinde oynayan Cengiz Baykal, Ali: Sakın Arkana Bakma ve Esrarlı Gözler adlı iki sinema filminde de rol aldı. Baykal için, 21 Kasım Çarşamba günü (bugün) Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi’nde tören düzenlenecek ve cenazesi törenin ardından Bakırköy İncirli Fatih Camii’ne götürülecek. İkindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrasında Bahçelievler Çobançeşme Mezarlığı’na defnedilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

İlgili