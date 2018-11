Scott Mosier ile Yarrow Cheney’in yönettiği ve Yekta Kopan, Azra Ayorak, Enver Güçlü ile Ebru Aktaç’ın seslendirdiği animasyon film Grinç (The Grinç), 23 Kasım 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Whoville sakinleri her yıl Noel’de biraz daha büyük, daha parlak ve daha gürültülü kutlamalarla kasabanın huzurunu bozmaktadırlar. Bu yıl Grinç’in neşeli komşusu Bricklebaum’un da aralarında olduğu Who sakinleri Noel’i üç kat daha büyük bir kutlamayla karşılayacaklarını ilan ettiklerinde Grinç, kendisi için biraz huzura ve sessizliğe kavuşmanın tek bir yolunun Noel’i çalmak olduğunu fark eder.

