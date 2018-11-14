Yol Bizim Kendimiziz Belki de

8. Malatya Uluslararası Film Festivali devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Dört Köşeli Üçgen filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından yönetmen Mehmet Güreli, yapımcı Yalçın Akyıldız, oyuncular Mustafa Dinç, Şilan Düzdaban ve İlyas Özçakır’ın katılımıyla bir de söyleşi gerçekleştirildi. Salah Birsel’in aynı adlı romanından uyarlanan Dört Köşeli Üçgen’de kendini Gözlemci olarak tanımlayan bir karakterin izi takip ediliyor.

Basın Bülteni

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Şilan Düzdaban – Yalçın Akyıldız



Yalçın Akyıldız – Mehmet Güreli – Ertan Tunç

