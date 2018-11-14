Filistinli Sinemacılar İçin Film Yapmak, Hayatta Kalmak Demek

8. Malatya Uluslararası Film Festivali, film gösterimleri ve paralel etkinliklerle devam ediyor. Bugün festivalin yan etkinliklerinden Filistin Sineması Paneli gerçekleştirildi. Panel öncesinde yönetmenliğini Rashid Masharawi’nin üstlendiği Filistin yapımı Kara Yazı Yazmak adlı film gösterildi. Filistin Sineması Paneli, sinema yazarı Rıza Oylum yönetiminde Filistin Kültür Bakanlığı’na bağlı sinema bölümünü direktörü Lina Bokhary’nin katılımıyla gerçekleştirildi.
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