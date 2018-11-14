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Yazlık Sinemalara Yolculuk

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8. Malatya Uluslararası Film Festivali devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Panorama Bölümü filmlerinden Annemin Sinemaları filminin gösterimi gerçekleştirildi. Gösterimin ardından yönetmen Cansel Karacan’ın katılımıyla ayrıca bir söyleşi gerçekleştirildi. Annemin Sinemaları’nda yönetmen Cansel Karacan, 1960 – 1980 yılları arasında Adanalıların en önemli eğlence kaynaklarından birisi olan yazlık sinemaların tarihinde nostaljik bir yolculuğa yelken açıyor.

Cansel Karacan

Cansel Karacan – Merve Genç

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