Zorlukları Olsa da Sinemayı Çok Seviyorum

8. Malatya Uluslararası Film Festivali devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden İçerdekiler filminin gösterimi gerçekleştirildi. Gösterimin ardından yönetmen Hüseyin Karabey, oyuncu Gizem Soysaldı ve yönetmen yardımcısı Ali Çakmak’ın katılımıyla bir de söyleşi gerçekleştirildi. Aslen Malatyalı olduğunu belirten yönetmen Hüseyin Karabey, festivalde olmanın kendisi için özel olduğunu belirtti. Ayrıca, bu filmi yapmak için 10 yıldır uğraştığını açıkladı.

Basın Bülteni

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Gizem Soysaldı



Hüseyin Karabey



Muhammed Ali Çakmak – Gizem Soysaldı

