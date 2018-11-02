Yılın Filmi Şampiyon’un Fragmanı ve Afişi Seyirciyle Buluştu

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Şampiyon’un fragmanı ve afişi seyirciyle buluştu. Film, efsane yarış atı Bold Pilot’ı ve onun bir araya getirdiği jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın oynadığı Şampiyon filminin fragman süresi, Bold Pilot’ın hâlâ kırılamayan 2:26:22‘lik Gazi Koşusu rekoruna gönderme yapıyor. Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah’ın ünlü yarış atı Bold Pilot’la birlikte yer aldıkları afiş ve fragman, izleyiciler arasında hem büyük beğeni topladı hem de merak uyandırdı. Film, 07 Aralık’ta vizyonda.

Basın Bülteni

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