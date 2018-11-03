Nuri Bilge Ceylan’ın MasterClass Başvuruları Açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 09 – 15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan festival kapsamında gerçekleştirilecek MasterClass’da deneyimlerini sinemacılarla paylaşacak. Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda önemli ismin katılacağı, film yapım desteklerinin yanı sıra, çeşitli eğitim özel programların yer aldığı Malatya Film Platformu’nda, 12 Kasım Pazartesi saat 11:30’da düzenlenecek MasterClass’a başvurular http://malatyafilmfest.org.tr/nbcus/ adlı web sitesi adresinden online olarak gerçekleştirilebiliyor.

Basın Bülteni

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