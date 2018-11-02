Yılmaz Tatlıses’i Kaybettik

Ünlü ses sanatçısı, sinema oyuncusu ve yönetmen İbrahim Tatlıses’e soyadını veren besteci ve ses sanatçısı Yılmaz Tatlıses, 02 Kasım 2018 Cuma günü (bugün) hayatını kaybetti. 29 Haziran 1945 tarihinde Malatya’da doğan Tatlıses, Mavi Mavi ve Seni Sevmeyen Ölsün adlı şarkıların bestecisi olarak tanınıyor. Acımasız Dünya ile Ağla Anam Ağla adlı sinema filmlerinde oyuncu olarak da görev yapan Yılmaz Tatlıses’in, müzik ekibinde yer aldığı filmler arasında Patroniçe, Patroniçe 2, Sevmek Neye Yarar ve Yalnızlık Korkusu adlı filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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