Ankara’da düzenlenecek olan 2. Latin Amerika Karayip Filmleri Festivali, 4, 7, 11 ve 21 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında, Latin Amerika ve Karayip ülkelerine, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Meksika, Venezüela ve Peru’ya ait 9 filmin gösterimi yapılacak. Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin Ankara’daki büyükelçiliklerinin, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenleyeceği etkinliğe, Türkiye’nin yeni Brezilya Büyükelçisi Murat Ateş, Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto ve Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez’in yanı sıra çok sayıda konuk katılacak.

Afişler



İlan



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Program



Canımı da Al (Arrancame la Vida – Tear This Heart Out)



Çöplük (Lixo Extraordinario – Waste Land)



Eski Arkadaşlar (Viejos Amigos – Old Friends)



Gabo: Gerçeğin Büyüsü (Gabo: La Magia de lo Real – Gabo: The Magic of Reality)



Gözlerindeki Sır (El Secreto de Sus Ojos – The Secret in Their Eyes)

Habanastation



Hediye (El Regalo – The Gift)



Jerico



Kapalı Gözlere (A Ojos Cerrados – To Closed Eyes)