Kemal Öner’i Kaybettik

Belgesel filmci ve yapımcı Kemal Öner, 29 Ekim 2918 Pazartesi günü (bugün) hayatını kaybetti. Unutulmayanlar ve Günce adlı sinema filmlerinin yapımcısı olan Öner, Son Söz Sevginin adlı TV dizisinin ise görüntü yönetmenliğini üstlenmişti. Aral Gölü’ndeki su kaybına dikkat çekmek amacıyla çektiği Çölün Mavi Gözü: Aral adlı belgeseliyle 2000 yılında Altın Portakal Ödülü de kazanan Öner’in TEMA Vakfı için birçok belgesel film çektiği de biliniyor. Cenazesi, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü, Eskişehir Sami Ramazanoğlu Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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