İzmir Kısa Film Festivali Başlıyor

Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali, 30 Ekim – 04 Kasım tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat, Konak Sineması ve Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek. Ulusal ve uluslararası filmler, Altın Kedi Ödülleri için yarışırken, Türkiye ve dünya sinemasının önemli isimleri ise sinemaseverlerle buluşacak. Bu yıl festivali 104 ülkeden 2400 film başvuruda bulundu. Ulusal filmleri, Emin Alper, Funda Eryiğit, Emel Çölgeçen, Meryem Yavuz ve Enis Köstepen’den oluşan jüri değerlendirecek. Festival’in bu yılki Emek Ödülü ise kısa filmlere verdiği destek için Selda Alkor’a sunulacak.

Basın Bülteni

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Selda Alkor

