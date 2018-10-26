Balyoz Davasının Romanı Yayınlandı

Vural Çavuşoğlu’nun Enkaz adlı romanı, Galeati Yayıncılık tarafından yayınlandı. Romanda anlatılan öykü; üç ayrı yaşanmış olayların bir araya getirilmesinden oluşuyor. Türk Sineması için bir ekol olabilecek, uluslararası alanda ilgi çekecek, görsel ögelerin etkinlikle kullanılacağı, belki de sinemamızda bir dönüm noktası oluşturabilecek bir film gerçekleştirme düşüncesi ile hikayelerin ilk olarak tarafından senaryosu yazıldı. Aksiyon ve drama türündeki bu filmde, özel görsel efektlerin yanı sıra değişik bir anlatım dili de kullanılması hedeflendi. Film Yapımının çeşitli nedenlerle gecikmesi üzerine, Vural Çavuşoğlu tarafından romanı yazıldı.

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