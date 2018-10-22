Gişede Tüm Zamanların Rekorlarını Kırmaya Hazırlanan Müslüm, Artık İzleyicilere Emanet

Genç, yaşlı her kuşaktan izleyicinin çok sevdiği, şarkıları dilden dile dolaşan, efsanevi sanatçı Müslüm Gürses’in acılar ve aşkla dolu film gibi hayatı Müslüm Baba adlı filmle artık izleyicilere emanet. Tüm zamanların gişe rekorlarını kırmaya hazırlanan, Can Ulkay ve Ketche’nin yönetmenliğinde çekilen Müslüm Baba, filmi 26 Ekim’de, tüm Türkiye’de 1000’den fazla salonda vizyona girecek. Filmle, sanatçının pek çok bilinmeyen yönü ilk kez beyazperdeye geliyor.

Basın Bülteni

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