Malek Akkad’ın yönettiği ve Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak ile Will Patton’un oynadığı Cadılar Bayramı (Halloween), 26 Ekim 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Jamie Lee Curtis, Cadılar Bayramı’nda ikonik rolü Laurie Strode ile geri dönüyor. 40 yıl önce Cadılar Bayramı’nda yarattığı katliamdan güç bela kaçtığından bu yana peşini bırakmayan maskeli figür Michael Myers’la son yüzleşmesini yaşıyor. Laurie’nin küçükken yanından alınan ve kesintisiz paranoyayla annesine karşı duyduğu sempati arasında gidip gelen kızı Karen rolünde Judy Greer, ergen kızı Allyson rolünde ise yeni oyuncu Andi Matichak perdeye geliyor.

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