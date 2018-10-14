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18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Görkemli Açılış Töreni

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Frankfurt Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen, 18.Türk Film Festivali Frankfurt’un açılış töreni gerçekleşti. 13 Ekim Cuma günü Onur Ödüllerinin takdimi ile başlayan açılış töreni; Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karart, Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı ile usta yönetmen Erden Kıral, sevilen oyuncu Cezmi Baskın, oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy ve oyuncu Cem Karakaya’nın katılımı ile gerçekleşti.

Burak Karart – Hüseyin Sıtkı / Erden Kıral – Peter Feldmann

Hakan Bilgin / Hakan Bilgin – Nadide Kepçe

Hüseyin Sıtkı / Hüseyin Sıtkı – Erden Kıral

Hüseyin Sıtkı – Işıl Yücesoy / Hüseyin Serap Gedik

Işıl Yücesoy – Hüseyin Sıtkı – Nadide Kepçe /
Serap Gedik – Hakan Bilgin – Nadide Kepçe

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