18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Görkemli Açılış Töreni

Frankfurt Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen, 18.Türk Film Festivali Frankfurt’un açılış töreni gerçekleşti. 13 Ekim Cuma günü Onur Ödüllerinin takdimi ile başlayan açılış töreni; Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karart, Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı ile usta yönetmen Erden Kıral, sevilen oyuncu Cezmi Baskın, oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy ve oyuncu Cem Karakaya’nın katılımı ile gerçekleşti.

Basın Bülteni

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Burak Karart – Hüseyin Sıtkı / Erden Kıral – Peter Feldmann



Hakan Bilgin / Hakan Bilgin – Nadide Kepçe



Hüseyin Sıtkı / Hüseyin Sıtkı – Erden Kıral



Hüseyin Sıtkı – Işıl Yücesoy / Hüseyin Serap Gedik



Işıl Yücesoy – Hüseyin Sıtkı – Nadide Kepçe /

Serap Gedik – Hakan Bilgin – Nadide Kepçe

