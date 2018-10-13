Türk Sinema ve Televizyonunda Aile Başlıklı Sempozyum Tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 09 – 15 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl da Festivale Doğru başlığıyla önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve bu yıl festivale bir ay kala gerçekleştirilen Türk Sinema ve Televizyonunda Aile başlıklı sempozyumun ikinci günü 13 Ekim Cumartesi günü, on üç konuşmacının katılımıyla 3 oturum halinde tamamlandı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ayşe Yılmaz



Ebru Gülbuğ Erol – Gökhan Mumcu



Emre Kızılırmak – Ebru Gülbuğ Erol



Emre Kızılırmak – Ebru Gülbuğ Erol – Gökhan Mumcu



Mehmet Usta – Peyami Çelikcan



Mehmet Usta – Peyami Çelikcan –

Sinan Sertel – Sadi Çilingir – Burak Göral



Peyami Çelikcan – Sinan Sertel



Rıza Oylum – Erkan Büker



Rıza Oylum – Erkan Büker – Şermin Çakmak –

Mesut Aytekin – Ayşe Yılmaz



Rıza Oylum – Erkan Büker – Mesut Aytekin



Sadi Çilingir Burak Göral



Sinan Sertel – Sadi Çilingir – Burak Göral



Şermin Çakmak – Mesut Aytekin – Ayşe Yılmaz

