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Türk Sinema ve Televizyonunda Aile Başlıklı Sempozyum Tamamlandı

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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 09 – 15 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl da Festivale Doğru başlığıyla önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve bu yıl festivale bir ay kala gerçekleştirilen Türk Sinema ve Televizyonunda Aile başlıklı sempozyumun ikinci günü 13 Ekim Cumartesi günü, on üç konuşmacının katılımıyla 3 oturum halinde tamamlandı.

Ayşe Yılmaz

Ebru Gülbuğ Erol – Gökhan Mumcu

Emre Kızılırmak – Ebru Gülbuğ Erol

Emre Kızılırmak – Ebru Gülbuğ Erol – Gökhan Mumcu

Mehmet Usta – Peyami Çelikcan

Mehmet Usta – Peyami Çelikcan –
Sinan Sertel – Sadi Çilingir – Burak Göral

Peyami Çelikcan – Sinan Sertel

Rıza Oylum – Erkan Büker

Rıza Oylum – Erkan Büker – Şermin Çakmak –
Mesut Aytekin – Ayşe Yılmaz

Rıza Oylum – Erkan Büker – Mesut Aytekin

Sadi Çilingir Burak Göral

Sinan Sertel – Sadi Çilingir – Burak Göral

Şermin Çakmak – Mesut Aytekin – Ayşe Yılmaz

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