Türk Sinema ve Televizyonunda Aile Başlıklı Sempozyum Tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 09 – 15 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl da Festivale Doğru başlığıyla önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve bu yıl festivale bir ay kala gerçekleştirilen Türk Sinema ve Televizyonunda Aile başlıklı sempozyumun ikinci günü 13 Ekim Cumartesi günü, on üç konuşmacının katılımıyla 3 oturum halinde tamamlandı.
- Basın Bülteni
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Ebru Gülbuğ Erol – Gökhan Mumcu
Emre Kızılırmak – Ebru Gülbuğ Erol
Emre Kızılırmak – Ebru Gülbuğ Erol – Gökhan Mumcu
Mehmet Usta – Peyami Çelikcan –
Sinan Sertel – Sadi Çilingir – Burak Göral
Peyami Çelikcan – Sinan Sertel
Rıza Oylum – Erkan Büker – Şermin Çakmak –
Mesut Aytekin – Ayşe Yılmaz
Rıza Oylum – Erkan Büker – Mesut Aytekin
Sinan Sertel – Sadi Çilingir – Burak Göral