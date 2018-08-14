Müslüm Gürses’in Çocukluğu Şahin Kendirci’ye Emanet

Katıldığı ses yarışmasında tüm rakiplerini geride bırakarak küçük yaşında birinci olan ve dikkatleri üzerine toplayan Şahin Kendirci, Müslüm filminde Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandırıyor. Ses renginin güzelliğiyle birlikte Gürses’e benzerliğiyle de dikkat çeken Şahin Kendirci, oyunculuk yeteneğiyle filmin yönetmenleri Ketche ve Can Ulkay’dan tam not aldı, filmde usta oyuncularla beraber hafızalarda iz bırakacak çok iyi bir performans sergiledi.

Basın Bülteni

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