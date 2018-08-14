Roel Reine’nin yönettiği ve Gus Naber, Jonathan Banks, Loes Haverkort ile Soren Malling’in oynadığı Cesur Savaşçılar (Redbad), 28 Eylül 2018’de Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Redbad, halkı Frizlerin kanlı kurban törenlerinden hiç hoşnut değildir. Sevgilisi Fenne’nin tanrılara kurban edilmek üzere seçildiğini öğrenince, Dorestad halkının Kralı olan babası Algidis’e karşı çıkar. Kurban töreni sırasında, Frankler Frisia’ya saldırır ve Kral Aldigisl’i öldürürler. Redbad’in amcası Eibert, yenilgiyi Redbad’in geleneklere karşı gelmesine bağlar öldürülmesi için emir verir. Redbad ülkesinden uzaklaşır ancak geri dönecektir.

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