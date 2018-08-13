Keloğlan: Yeni Masal Fragmanı Sinema İzleyicisi ile Buluştu

Türk masalının en ünlü kahramanlarından biri olan, pratik zekalı, sempatik ve hazırcevap Keloğlan’ın yeni yorumla çekilen filmi Keloğlan – Yeni Masal’ın fragmanı sinema izleyicisi ile buluştu. 40 yıl aradan sonra 07 Eylül 2018’de beyazperdede sinema izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Keloğlan bu kez kendini Emir’in yazdığı masal sayesinde birden can yoldaşı Kadife ile birlikte günümüz İstanbul’unda buluyor. Orijinal hikâyeye uygun olarak Cankız’a görür görmez aşık olan Keloğlan, arkadaşı ile birlikte onun çağrısına kulak vererek hayvanların soyunu tüketmeye çalışan zalimlere karşı zorlu bir maceraya atılıyor.

Basın Bülteni

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