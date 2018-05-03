Mohammad Rasoulof’un yönettiği ve Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi ile Zeinab Shabani’nin oynadığı İnatçı Bir Adam (Lerd – Un Homme İntegre – A Man of Integrity), 04 Mayıs 2018’de Filmartı Film dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Üniversitedeki işinden ayrılıp, karısı ve çocuğu ile birlikte şehirden uzakta bir köyde balık yetiştiriciliği yaparak sakin bir hayat sürmeye çalışan Reza ile çiftliğinin hemen yanındaki şirket arasında sorun vardır. Şirket, balıklarının yaşaması için gerekli temiz suyu keser ve Reza’nın balıklarını ölüme terk eder. Reza, hakkını aramak için değerlerinden vazgeçebilecek midir?

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