İyi Oyun Filminin Setine Sürpriz Ziyaret

Bilgisayar oyunu League of Legends oynayan beş gencin Türkiye’de gerçekleşecek turnuvaya hazırlık sürecini anlatan İyi Oyun’un çekimleri devam ediyor. Yiğit Kirazcı, Mert Yazıcıoğlu, Bahar Şahin Afra Saraçoğlu, Doğaç Yıldız, Hakan Kurtaş, Orkun Işıtmak, Tolga Canbeyli ve Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı filmin seti geçtiğimiz günlerde sürpriz bir ziyarete tanık oldu. Rock müziğin önemli temsilcilerinden Gripin’in üyeleri, seti ziyaret ederek filmin oyuncularıyla bir araya geldi.

Basın Bülteni

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