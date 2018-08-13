Cankat Ergin’i Kaybettik

Sinemaya, Şener Şen’in oynadığı, Türk sinemasının efsane filmlerinden Eşkıya’da 3. yönetmenlik yaparak başlayan ve bir dönemin ünlü TV dizileri Kaygısızlar, Unutabilsem, Kaygısızlar ve Aynalı Tahir’i yöneten Cankat Ergin, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü (bugün) hayatını kaybetti. 09 Ekim 1966 tarihinde Çanakkale’de doğan Ergin’in cenazesi, 14 Ağustos 2018 Salı günü Mudanya Kumyaka Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Kumyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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