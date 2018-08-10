Haydar Işık’ın yönettiği ve Ümit Acar, Ömer Baran, Burhan Çelik ile Özge Pirçek’in oynadığı Zifir-i Azap, 07 Eylül 2018’de MC Film dağıtımıyla 11K Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kısa yoldan zengin olmak isteyen Hakan her yolu mubah görmektedir. Bu hırsı arkadaşlarına da bulaştırır. İstemeden yaptığı bir hata Hakan ve arkadaşlarının kaderini meçhul bir bilinmeze doğru sürükler. Bilmedikleri sona doğru yola çıkan gençlerin aradıkları define ve Boyabat kalesine varan yolculukları, kendi içlerinde kişilik bölünmesine yol açar. İnançsızlığın gücü, Hakan’ın bilinmeyen bir dünyanın gerçeğini görmesine ve dehşetin kapılarını açmasına sebep olur.

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