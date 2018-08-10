Brad Bird’in yönettiği ve Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell ile Huck Milner’in seslendirdiği animasyon film İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2), 22 Ağustos 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Filmde Helen, süper kahramanların imajını yeniden yaratabilmek için yapılan bir kampanyaya öncülük etmesi için çağrılırken Bob da Violet, Flash ve süper güçleri ailesi tarafından yeni yeni keşfedilen bebek Jack ile birlikte onların normal ev hayatını yönetmektedir. Film bu defa zeki ve tehlikeli bir kötü adamla tanıştırıyor bizleri. Helen, insanları uzaktan bile oynatabilen bu kötü karakterle mücadele ediyor.

İlgili