Baba Nerdesin Kayboldum’un Afişi Yayınlandı

Baran Akbulut, Yıldız Çağrı Atiksoy, Yiğit Kirazcı, Bestemsu Özdemir Tomris Çetinel, Murat Göksu, İbrahim Raci Öksüz, Özgür Dereli, Alpay Yurtseven ve Fırat Turgut gibi oyuncuların rol aldığı Baba Nerdesin Kayboldum filminin afişi yayınlandı. Kendine özgü bir sinemasal anlatım dili ile dikkatleri üzerine çeken filmin öykü yapısı, farklı karakterler üzerinden ilerliyor. Gündelik hayatta her zaman fark edilemeyen durumlar, filmin içinde beklenmedik bir finalle sonlanıyor. Aşkın, uzun süredir çalıştığı sinema sektöründe hayallerini bulamamış, babasının ölümüyle memleketine geri dönmek zorunda kalmış ve kendisini, yıllar önce reddettiği hayatın tam ortasında bulmuştur.

Basın Bülteni

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