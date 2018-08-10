Aneesh Chaganty’nin yönettiği ve John Cho, Debra Messing, Joseph Lee ile Michelle La’nın oynadığı Kayıp Aranıyor (Searching), 28 Eylül 2018’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

David Kim’in 16 yaşındaki kızının kaybolmasının ardından, yerel bir soruşturma başlatılır ve davaya bir dedektif atanır. 37 saat sonra bile hâlâ tek bir ipucu bulunamamıştır. David kimsenin bakmadığı kızının dizüstü bilgisayarına bakmaya karar verir. Her gün iletişim için kullandığımız teknolojik aletlerle anlatılan bu gerilim hikâyesinde, kızı sonsuza dek yok olmadan önce, David O’nun dijital ayak izlerini takip etmek ve O’nu bulmak zorundadır.

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