Karey Kirkpatrick ile Jason Reisig’in yönettiği ve Zendaya, Channing Tatum, Gina Rodriguez ile Danny DeVito’nun seslendirdiği animasyon film Küçük Ayak (Smallfoot), 28 Eylül 2018’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Küçük Ayak tüm dünyada bilinen bir efsaneyi yerle bir ederek sinemalara geliyor. Parlak ve genç Yeti, varolmadığına inandığı bir şey, yani “bir insan” bulduğunda “Küçük Ayak”, Koca Ayak efsanesini tepetaklak ediyor. Bu “Küçük Ayak” haberi küçük yeti topluluğunu, kendi karlı ve soğuk köylerinden başka bir hayatın olup olmadığını araştırmak için eğlenceli, cümbüşlü ve çok neşeli büyük bir keşfe çıkaracaktır.

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