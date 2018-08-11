Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet Filminin Fragman Hazır

Senaryosu Emre Mutlu’ya ait olan, Gürbüz Hadi Allah’a Emanet filmi 30 Ağustos’ta vizyona giriyor. Bol sürprizli filmin fragmanı hazırlandı. Sinema salonlarına kahkaha bu sefer pizza kutusunda gelecek. Başrollerini Emre Mutlu, Hakan Bulut, Gökhan Yıkılkan ve Ayhan Taş’ın üstlendiği ve konuk oyuncu olarak Şafak Sezer’in de yer aldığı film, Türkiye’nin en komiklerini buluşturarak sinema sezonunu açıyor. Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet’in yönetmen koltuğunda ise Orhan Erkal oturuyor.

Basın Bülteni

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