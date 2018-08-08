Hollywood Yapımı Politik Gerilim Filmi Komplo, 07 Eylül’de Sinemalarda

Başrollerini Theo James, Ben Kingsley ve Belçim Bilgin’in paylaştığı Komplo (Backstabbing for Beginners), 07 Eylül’de sinemalarda izleyici ile buluşuyor. Genç bir Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak çalışan Michael Soussan’ın gerçek olan anılarına dayanan film, diplomasinin karanlık tarafına ışık tutuyor. Danimarkalı yönetmen Per Fly’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Daniel Pyne ile birlikte üstlendiği filmin başrollerinde, Uyumsuz serisi ile yıldızı parlayan Theo James, Oscar ödüllü Ben Kingsley ve Türk sinemasının en yetenekli isimlerinden Belçim Bilgin yer alıyor. Komplo filminin dağıtımını ise CGV Mars Dağıtım üstleniyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.