Anadolu’nun Tadı – Türkiye’den Filmler (Cambridge) Başlıyor

Anadolu’nun Tadı – Türkiye’den Filmler etkinliği 2018 Eylül ayının ilk hafta sonunda İngiltere’de gerçekleştiriliyor. Gösterim ve etkinlikler Cambridge Üniversitesi’nde bulunan en eski, güzel ve prestijli binalardan birinde, St John’s College’e bağlı Old Divinity School’un zarifçe yenilenmiş Main Lecture Theatre salonunda gerçekleşecek. Cambridge’de ve Birleşik Krallık‘da türünün ilk örneği olan Anadolu’nun Tadı, güzel sanatların ve değerli etkinliklerin çok güçlü bir destekçisi olan Newnham Barones’i saygın Julie Smith tarafından destekleniyor.

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