Bodrum Müzik Festivali’nde TV+ ile Açık Hava Sineması

Dijital TV yayıncılığının önde gelen markası TV+, açık havada sinema etkinliklerini Bodrum’a taşıyor. 14. Uluslararası Bodrum Müzik Festivali’nde, müzik ve sinemanın buluştuğu büyüleyici filmler, beyazperdeye yansıtılıyor. Türkiye ve dünyadan önemli müzisyenlerin sahne aldığı festival boyunca, dünya sinemasından en beğenilen filmleri, dört gece boyunca sinema ve müzikseverlere keyifli saatler yaşatacak. TV+ ile Açık Hava Sineması gösterimleri 05 Ağustos 2018 Pazar gecesi, Suyun Sesi (The Shape of Water) filmi ile açılış yapacak.

En Karanlık Saat (Darkest Hour)



Güz Sonatı (Autumn Sonata)



İngiltere Benim (England is Mine)



Suyun Sesi (The Shape of Water)

