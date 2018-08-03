Başka Sinema Modern Klasikler Seçkisi 10 – 13 Ağustos’ta Kadıköy Sineması ve Beyoğlu Sineması’nda

Başka Sinema’nın 10 – 13 Ağustos 2018 tarihlerinde Kadıköy Sineması ve Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştireceği Modern Klasikler seçkisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Modern Klasikler, sinema tarihinde önemli bir yer edinmiş eserlerden, kısa zaman önce çekilmesine rağmen seyirciler için anında klasikleşen filmlere kadar kapsamlı bir seçkiyi barındırıyor. Modern Klasikler sayesinde seyirci, daha önce izleme fırsatı bulamadığı filmlerle tekrar tekrar izlemek istediği eserleri bir arada yakalama şansı buluyor. Gösterilecek filmler arasında Anayurt Oteli, Dheepan, Victoria, Sevgisiz (Loveless) gibi filmler var.

Gösterilecek Filmler

Anayurt Oteli

Beden ve Ruh (On Body and Soul)

Ben, Daniel Blake (I, Daniel Blake)

Dheepan

Kırık Bir Aşk Hikayesi

Satıcı (Forushande – The Salesman)

Saul’un Oğlu (Saul Fia – Son of Saul)

Sevgisiz (Nelyubov – Loveless)

Turist (Force Majeure)

Victoria

Yüzündeki Sır (Phoenix)

Program

