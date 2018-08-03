Damla Sönmez, Başrolünü Oynadığı Filmi Sibel’in Dünya Prömiyeri İçin Locarno’da

Damla Sönmez, başrolünü üstlendiği sinema filmi Sibel’in dünya prömiyerine katılmak için, Locarno Film Festivali kapsamında İsviçre’ye gitti. Sibel filmi festivalin uluslararası yarışma bölümüne seçilmişti. İsviçre’nin Locarno kentinde düzenlenen festivalin bu yılki programında 3 farklı yerli yapım yer alıyor. Bunlardan biri de Sibel filmi. Yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin üstlendiği ve oyuncu kadrosunda Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy ve Elit İşcan’ın yer aldığı, Türkiye – Fransa – Almanya – Lüksemburg ortak yapımı Sibel, dünya prömiyerini yarın festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde gerçekleştirecek.

Basın Bülteni

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