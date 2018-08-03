Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet Dev Kahkahasıyla 30 Ağustos’ta Sinemalarda

Sinema salonlarına kahkaha bu sefer pizza kutusunda geliyor. Orhan Erkal’ın yönettiği Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet, 30 Ağustos Perşembe günü vizyona giriyor. Başrollerini Emre Mutlu, Hakan Bulut, Gökhan Yıkılkan, Ayhan Taş ve Şafak Sezer’in üstlendiği film, Türkiye’nin en komiklerini buluşturarak sezonu açıyor. “Bir motokuryenin başına en fazla ne gelebilir ki?” sorusuna 94 dakikalık aksiyon ve kahkaha dolu bir cevap vermeye hazırlanan film çok eğlendirecek.

Basın Bülteni

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