Şarkıcı Doğuş, Babadan Oğula ile Beyazperdeye Dönüyor

Yapımcılığını 11k Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Haydar Işık’ın oturduğu Babadan Oğula filmi vizyona girmek için gün sayıyor. Şarkıcı Doğuş, Babadan Oğula komedi filmi ile tekrar sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İlk filmi Aşkopat ile beyazperdede yer alan Doğuş, ikinci sinema filminde sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden Nilay Toprak ile kamera karşısına geçti. Çekimlerinde kahkahanın eksik olmadığı Babadan Oğula filmi Eylül ayında gösterime girecek.

Basın Bülteni

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