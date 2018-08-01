David Foenkinos ile Stephane Foenkinos’un yönettiği ve Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval ile Bruno Todeschini’nin oynadığı Kıskanç (Jalouse), 31 Ağustos 2018’de Chantier Films dağıtımıyla Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Orta yaşlı, boşanmış bir üniversite profesörü ve sevecen bir kadın olan Nathalie, O’na, yani en iyi arkadaşı, yeni meslektaşı, eski kocasına yakın olan herkesi kıskanmaya başlar. Herkes kendini tuhaf davranışlar içerisinde bulur. 18 yaşındaki güzel kızı Mathilde bile. Alaycı doğası ve çatışan duygularıyla Nathalie, bu beklenmedik orta yaş krizi boyunca komik, dokunaklı ve patavatsız bir şekilde davranır.

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