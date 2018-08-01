Mümtaz Yıldırımlar’ın yönettiği ve Maria Figgins, Petra Bryant, Adrian Annis ile Tova Leigh’in oynadığı Cin Çıkarması (My Guardian Angel), 17 Ağustos 2018’de Derin Film dağıtımıyla Vişne Produktion tarafından vizyona çıkarılıyor.

Onbir yaşındaki otistik Hannah, ikiz kız kardeşi Angel’ın ölümünden sonra dayanılmaz bir hüzün yaşamıştır. Ebeveynleriyle bu koşullar ve aynı çatı altında yaşamını sürdürmekte olan Hannah, yatılı okuluna yeni bir başlangıç yapacaktır. Orada, O’nu kötü muamele ve yabancılaşma beklemektedir. Kafasının içindeki kalıcı kadın sesi gün boyunca O’nu diğer bir dünya arkadaşı olarak daha da güçlü kılmaktadır.

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