12. Köyceğiz Kaunos Altın Aslan Türk Filmleri Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Köyceğiz Kaymakamlığı’nın destekleriyle 03 – 06 Eylül 2018 tarihleri arasında Köyceğiz kordonundaki Kaunos Otel yanındaki alanda gerçekleştiriliyor. Gelecek nesillere kalıcı ve anlamlı bir şeyler bırakmanın en iyi yolunun sanat olduğunu düşünen Köyceğizliler bunu sağlamanın ve geniş kitlelere ulaşabilmenin sinema ve festivaller aracılığı ile gerçekleşeceğine inanıyor. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ilçe, gerek coğrafi konumu gerekse barındırdığı tarih, çevre ve turizm zenginlikleriyle yurt içi ve yurt dışında bir cazibe merkezi olarak değerlendiriliyor ve her yıl yerli yabancı çok sayıda ziyaretçisini ağırlıyor. Film festivali de Köyceğiz’in tanıtımına katkı yapmayı amaçlıyor.

İlgili