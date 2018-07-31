Şebnem Dönmez’in Çakallarla Dans’ı

Bugüne kadar Çakallarla Dans serilerinin unutulmaz yüzlerinden Tuba Ünsal, Doğa Rutkay, Derya Şensoy ve Hande Katipoğlu’nun ardından, bu kez Şebnem Dönmez serinin 5.sinde sürpriz bir karakterle izleyicinin karşısına çıkacak. Filmdeki Müjgan karakteriyle hapishanenin yolunu tutacak olan Dönmez, “Bu eğlenceli serinin bir parçası olmak güzel. Kelepçeli halim filmin sürprizlerinden… 09 Kasım vizyon tarihinde sinemalarda buluşmak dileğiyle.” dedi.

Basın Bülteni

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