Teen Titans GO, 03 Ağustos’ta Sinemalarda

Cartoon Network ve Warner Bros.’un eğlence ve macera dolu dünyası beyazperdeye de yansıyor. Teen Titans Go! çizgi filminin eğlenceli kahramanları Genç Titanlar Filmi ile 03 Ağustos’ta sinemalarda çocuklarla buluşuyor. Eğlence dolu Warner Bros. yapımı animasyon filmi, dünyaca ünlü isimler Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Arnett, Halsey ve Jimmy Kimmel seslendiriyor. Çocukların en sevdiği çizgi film karakterlerinden Robin ve arkadaşlarının kendi süper kahramanlık filmlerinde başrol olma yolculuğunu konu alan Genç Titanlar Filmi, heyecan ve kahkahayı izleyenlerle buluşturuyor. Batman’den Superman’e birçok süper kahramanın da boy gösterdiği Genç Titanlar Filmi çocuklara tatilde keyifli zaman geçirme şansı tanıyor.

Basın Bülteni

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