Aleksey German Jr.’un yönettiği ve Milan Maric, Danila Kozlovsky, Helena Sujecka ile Artur Beschastny’nin oynadığı Dovlatov, 10 Ağustos 2018’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

1971, Leningrad. Ölümünden sonra ünlenecek Rus yazar Sergei Dovlatov, günlerini yazılarının yayımlanmasının koşulu olan Yazarlar Sendikası’na üyeliğini kovalayıp ufak yazı işleriyle geçirmektedir. Akşamları ise caz dinlenen partilerde kentteki sanatçı ve yazarlarla biraraya gelir. Dünya prömiyerini Berlin’de yapan film, Dovlatov’un hayatından altı günü anlatıyor ve dönemin entelektüel çevresinin Sovyetler Birliği’yle olan ilişkisini anlatıyor.

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