Peter Rida Michail ile Aaron Horvath’ın yönettiği ve Fatih Özkul, Damla Babacan, Ali Erdinç ile Sema Kahriman’ın seslendirdiği animasyon film Genç Titanlar Filmi (Teen Titans Go! To the Movies), 03 Ağustos 2018’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Titanlara öyle gelmektedir ki tüm süper kahramanlar kendi filmlerinde başrol oynamaktadırlar, daha doğrusu Genç Titanlar haricinde tüm süper kahramanlar. Fakat grubun lideri Robin bu durumu düzeltmeye ve yardımcı oyuncu yerine yıldız olarak görülmeye kararlıdır. En popüler Hollywood yönetmeninin dikkatini çekmeye odaklanırlar.

İlgili