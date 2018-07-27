Yaşar Kemal Efsanesi, 27 Temmuz’da Sinemalarda

Yaşar Kemal Efsanesi filmi Başka Sinema kapsamında vizyonda. Yaşar Kemal hakkında ilk uzun metraj biyografik film 27 Temmuz’da sinemalarda. Yaşar Kemal’le dostluğu uzun yıllara dayanan oyuncu ve yönetmen Aydın Orak’ın çektiği filmde Yaşar Kemal’in hayatı, kendi ağzından ve dostlarının anlatımlarıyla aktarılıyor. Filmin 26 Temmuz’da Beyoğlu Sineması’nda yapılan ön gösteriminin ardından yönetmen Aydın Orak seyircilerin sorularını cevapladı.

Basın Bülteni

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Aydın Orak

