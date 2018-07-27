Marc Forster’in yönettiği ve Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael ile Mark Gatiss’in oynadığı Christopher Robin, 03 Ağustos 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Artık büyümüş olan Christopher Robin, çok fazla çalıştırıldığı, düşük ücret aldığı ve geleceğinin belirsiz olduğu bir işte takılıp kalmıştır. İşi hayatını kaplamış, ailesine hiç vakit ayıramamaktadır. Çantasıyla ilgili olarak başına gelen bir şanssızlığın ardından Pooh ve çetenin geri kalanı, çok önemli eşyaları bulmasına yardım etmek için geri döner.

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