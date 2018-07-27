25. Uluslararası Adana Film Festivali Afişi Hazır

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ve Eylül ayının son haftasında hayata geçirilecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali için hazırlıklar hız kazandı. Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması şeklinde ana kategorilerin yer aldığı Uluslararası Adana Film Festivali öncesinde, her yıl büyük önem verilen ve festivalin ruhunu yansıtması amacıyla hazırlanan afiş son halini aldı. Afişte, kentin tarihi ve kültürel değerlerini temsil eden eser ve kalıntıların silüetleri ile sinemamızın değerli sanatçılarının portreleri yer alıyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.