Bela Tarr Atölyesiyle Antalya Film Forum’da

Yeni nesil yönetmenlere öncülük etmesiyle ve bu konuda verdiği eğitimlerle tanınan Macar yönetmen Bela Tarr, Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında yer alan Antalya Film Forum’a özel bir atölye düzenlemek üzere Türkiye’ye geliyor. Bela Tarr tarafından seçilecek 10 yönetmen, 22 Eylül – 03 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak atölyeye katılacaklar. Antalya Film Forum’daki atölye katılımcıları 10 günde 10 kısa film çekecek.

Basın Bülteni

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