Eski Köye Yeni Adet’in Oyuncuları Çekim Sürecini Anlattı

Senaryosunu ve yönetmenliğini Ferit Karahan ile Gülistan Acet’in üstlendiği, başrollerini Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak, Nail Kırmızıgül, Haki Biçiçi ve Gülhan Tekin gibi usta oyuncuların paylaştığı Eski Köye Yeni Adet filminin oyuncuları çekim süreci anlattı. 20 Temmuz’da vizyona giren filmin konusu şöyle: 1990’ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken, aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik çeşitli durumlar yaşanacaktır.

Basın Bülteni

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