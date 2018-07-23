Sanat Filmlerinin Yeni Adresi: Cinemo Art Hall

Beyoğlu İstiklal Caddesi Grand Pera’da bulunan Cinemo Art Hall, sinema tutkunlarını bağımsız filmler ve ödüllü festival yapımlarıyla buluşturuyor. Cinemo Art Hall, sinemaseverlere bu değerli yapımları üstün ses ve görüntü kalitesinin yanı sıra konforlu bir ortamda izleme fırsatını da sunuyor. Cinemo Art Hall, 23 Temmuz haftasında en saygın festivallerden ödül kazanan Santiago Mitre’nin Zirve ve Xavier Legrand’ın ünlü filmi Velayet’ini sinemaseverlerle buluşturuyor.

Gösterilecek Filmler

93 Yazı (Estiu 93 – Summer 93)

Ödüllü Kısa Filmler

Velayet (Jusqua’a la Garde – Custody)

Zirve (La Cordillera – The Summit)