bomontiada’da Açık Havada Sinema ve Caz Keyfi: Umudun Öteki Yüzü

bomontiada, Eylül ayına kadar yaz boyunca her Çarşamba TV+ sponsorluğunda Açık Havada Başka Sinema, her Cuma ise Avluda Caz konserlerine ev sahipliği yapıyor. Konserlere ve açık hava sinemasına katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte bu hafta gösterilecek olan Umudun Öteki Yüzü (The Other Side of Hope), bir tarafta Helsinki’de yaşayan suratsız ve soğuk bir adam olan restoran sahibi Wickström, diğer tarafta ise bombalarla sarsılan Halep’ten kaçarak kız kardeşi ile yollara düşen Suriyeli bir göçmen, Khaled’in hikâyesini anlatıyor. Bu birbirinden tamamen farklı iki insan hem iş arkadaşı hem de dost olurken dünya da her zamanki gibi dönmeye devam edecektir.

Basın Bülteni

